Белорусам напомнили, как снизить риск травм на обледеневших улицах и избежать трагедий на замерзших водоемах. О правилах безопасного поведения в зимний период рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко, сообщает агентство «Минск-Новости».

Почему нельзя держать руки в карманах на льду

Преодолевая скользкие участки дороги, многие инстинктивно прячут руки в карманы — однако это одна из самых распространенных ошибок. По словам специалиста, свободные руки дают шанс вовремя сгруппироваться и смягчить падение, снизив риск серьезных травм.

— Лучше надеть теплые варежки или перчатки, но держать руки свободными, — подчеркнула представитель МЧС.

Какая обувь и одежда действительно спасают от травм

Особое внимание стоит уделить обуви. Она должна быть на нескользящей подошве с выраженным зимним протектором — глубокие канавки улучшают сцепление со снегом и льдом и помогают сохранить устойчивость.

Одежду рекомендуется выбирать свободного кроя. Воздушные слои лучше удерживают тепло, не сковывают движения и могут частично смягчить удар при падении.

Опасный «короткий путь»: почему нельзя ходить по льду в городе

Правила безопасности касаются не только рыбаков. В Минске нередко жители пытаются сократить путь, выходя на лед Свислочи или Комсомольского озера. Такие прогулки уже приводили к ЧП.

Так, в одном из случаев двое подвыпивших горожан провалились под лед. Их удалось спасти благодаря очевидцам, прошедшим обучение в центре безопасности МЧС. В другом инциденте студент-иностранец почти пересек водоем, но в итоге оказался в воде — прохожие заметили его в темноте и вызвали спасателей.

Когда выход на лед категорически запрещен

Запрещено выходить на лед в период его становления и таяния, а также если его толщина составляет менее 7 см. Замеры регулярно проводят станции ОСВОД, а при небезопасных условиях местные власти вводят официальный запрет.

Даже если лед кажется прочным, несколько дней оттепели могут резко снизить его плотность и несущую способность.

Где лед особенно коварен

Наибольшую опасность представляют участки:

с толстым снежным покровом;

с камышом и тростником;

в местах течения, ключей и стоков воды.

Известен трагический случай, когда при допустимой толщине льда человек провалился всего в нескольких метрах от берега из-за растительности и погиб. Сильная вьюга сделала происшествие незаметным для окружающих.

Как помочь провалившемуся под лед и не погибнуть самому

Если вы стали свидетелем происшествия, в первую очередь необходимо вызвать МЧС или ОСВОД. Оказывать помощь можно только при наличии сил и понимания алгоритма действий.

К пострадавшему следует двигаться ползком, лежа на льду — так вес распределяется равномернее. Желательно использовать палку, веревку или любой длинный предмет, чтобы подать его человеку с безопасного расстояния и не подходить к кромке льда.

— У провалившегося есть около 15 минут до переохлаждения и потери сил, — отметили в МЧС.

Выход на лед — только в спасательном жилете

Даже в разрешенный период выходить на лед допустимо исключительно в спасательном жилете. Это правило касается всех — не только любителей зимней рыбалки.

mlyn.by