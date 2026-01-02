В Министерстве по налогам и сборам перечислили наиболее существенные изменения и дополнения в перечни доходов, не признаваемых объектом налогообложения, а также освобождаемых от подоходного налога в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс, вступившими в силу с 1 января, сообщает БЕЛТА.

Так, пункт 2 статьи 196 Налогового кодекса уточнен и дополнен нормами, в соответствии с которыми не признаются объектом налогообложения подоходным налогом доходы, полученные физлицами: 1) в виде сувенирной и памятной продукции в пределах Br259 от каждого налогового агента в течение 2026 года; 2) в виде материального обеспечения, в размере оплаты или возмещения организациями и ИП расходов на проведение идеологической работы, а также мероприятий, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам; 3) в размере оплаты или возмещения ссудополучателем жилого и (или) нежилого помещений стоимости жилищно-коммунальных и (или) иных услуг, если обязанность по оплате или возмещению этих услуг возложена на ссудополучателя соответствующим договором безвозмездного пользования помещениями; 4) стоимость имущественных прав, переданных физлицам в рамках проведения рекламных мероприятий в размере, не превышающем Br259 по каждой выплате такого дохода; 5) в виде имущества, ранее переданного ИП созданной им коммерческой организации в соответствии с законом «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности», в случае ликвидации такой организации, выходе (исключении) его из состава участников, при изъятии им у такой организации этого имущества; 6) в виде горячего питания, сухих пайков при проведении аварийных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Внесены корректировки и дополнения в статью 208 Налогового кодекса, в соответствии с которыми компенсация за износ транспортных средств, оборудования, инструментов и приспособлений, принадлежащих физическому лицу, подлежит налогообложению подоходным налогом. Выходные пособия, получаемые в связи с выходом на пенсию в порядке и на условиях, предусмотренных коллективным договором, соглашением, освобождаются от подоходного налога в размере, не превышающем трех среднемесячных заработных плат физического лица.

От подоходного налога освобождаются поощрения в виде денег и ценных подарков, полученные физическими лицами, оказавшими помощь в выполнении задач, возложенных на органы госбезопасности, в порядке и размерах, установленных законодательством, а также вознаграждения и другие выплаты, полученные физическими лицами, способствующими выявлению коррупции, в случаях и порядке, определенных Советом Министров. А также доходы в виде дарения, недвижимого имущества по договору ренты бесплатно от физических лиц по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, полученные в течение календарного года от всех источников на территории Беларуси в пределах Br6 тыс. Освобождаются от налога и доходы, полученные от физических лиц, не являющихся близкими родственниками и свойственниками, в виде денежных средств переводом из-за границы, в размере, не превышающем Br6 тыс., в сумме от всех источников в течение календарного года.