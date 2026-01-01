Какие товары индивидуальные предприниматели не смогут продавать на маркетплейсах с 1 января 2026 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

«С 1 января 2026 года ИП не могут осуществлять оптовую торговлю товарами (постановление Совмина №457 от 28 июня 2024 года). При этом ИП могут реализовывать другим ИП или юрлицам товары собственного производства на основании соответствующих договоров», — рассказали в Минэкономики.

В ведомстве также пояснили особенности торговли ИП товарами на маркетплейсах с 1 января 2026 года. «Если маркетплейс выкупает товар, а ИП не является производителем этой продукции — это считается оптовой торговлей и для ИП будет запрещено. Продажа ИП товаров собственного производства владельцу интернет-площадки не является торговлей (это поставка товара) и в статусе ИП она разрешена. Если ИП самостоятельно продает товар через маркетплейс покупателю-физлицу для использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, — это розничная торговля и в статусе ИП она также разрешена», — отметили в пресс-службе.

Юрлица, созданные ИП, зарегистрированными на маркетплейсах, сохраняют свою историю и наработанный рейтинг, напомнили в Минэкономики.