Виной тому стали налоговые нарушения и долги, накопленные сельхозпредприятием.
Козья ферма в деревне Синичино на грани закрытия. Директор сельхозпредприятия Людмила Гуленкова рассказала журналистам негосударственных и экстремистских СМИ грустную историю о том, как «Вахавяк» обложили налогами, чем обрекли на смерть несколько сот животных.
Областная газета «Гомельская праўда» попробовала разобраться в непростой ситуации, в которой, кажется, запутались все: коллектив злополучной фермы, включая возможно, самого руководителя, смакующие подробности журналисты и многочисленные интернет-пользователи. Вот что мы узнали.
Когда-то бренд «Ваховяк» гремел на всю область, здесь содержали до 14 тысяч голов свиней. Но пришла африканская чума, поголовье пришлось закопать в землю. Часть учредителей откололась, но другие попробовали начать с чистого листа, точнее, с 20 козочек. Три года, рассказала Людмила Гуленкова раскрутившим скандал журналистам, ферма поднималась с колен, наращивала стадо, налаживала сбыт, и вот, когда уже вышли в ноль, к ним пришли из налоговой. Счета организации арестовали. Оказалось, есть нарушения по уплате налогов, и весьма существенные. Предприятие, со слов директора, «слетело с сельхозналогов».
Как сообщили в инспекции МНС по Гомельской области, с целью стимулирования и поддержки производителей сельхозпродукции предусмотрен ряд преференций, одна из них – особый режим налогообложения с уплатой единого налога. Однако этот режим применяется только тогда, если выручка от реализации сельхозпродукции составляет не менее 50% от общей суммы выручки организации. При этом закон обязывает плательщиков самостоятельно фиксировать эти доли выручки, условно – от продажи козьего молока, и от продажи, скажем, автомобилей или недвижимости.
В случае с «Вахавяком», пояснили в инспекции, плательщик исказил в отчетных документах размер удельного веса выручки от реализации именно сельхозпродукции.
Налоговые органы направили нарушителю уведомление о выявленном несоответствии. Однако в добровольном порядке устранять нарушения и выплачивать причитающуюся сумму налогов плательщик отказался.
Проверка показала, что доля выручки от реализации сельхозпродукции в общей сумме у «Вахавяка» составила всего 13%. Были также установлены факты минимизации налоговых обязательств путем продажи нескольких автомобилей. Авто продавали по цене значительно ниже рыночной. Например, купленный учредителем у самой организации автомобиль Porsche Cayenne через несколько дней был перепродан по цене в 2,2 раза выше цены приобретения.
А вот что рассказала сама хозяйка фермы в телефонном разговоре с журналистом «Гомельскай праўды». Людмила Гуленкова не скрывала слез, ей жалко козочек, которые совсем скоро, в апреле, начнут давать много молока. Но у нее серьезные проблемы со сбытом. Оборудование для очистки молока, повышающее его качество, приобрести не на что. Есть еще проблема с помещениями для коз. Оказалось, они не принадлежат «Вахавяку», а лишь предоставлялись по договору безвозмездного пользования. Теперь условия изменились, и за помещения нужно вносить арендную плату.
Жалко ей и коллектив. С фермы уволились четверо человек. Осталось 19. Всем нужно платить за работу. «А кто будет работать за 700 рублей?», – в сердцах спрашивает руководитель.
Людмила готова отстаивать свои права и интересы в суде. Не согласна с вменяемыми ей налоговыми нарушениями. По ее словам, средства, вырученные организацией за несколько сараев, реализованных другой частной фирме (это была разовая продажа), вполне можно оформить как выручку от реализации сельхозпродукции.
Будет ли свет в тоннеле для 400 несчастных коз и небольшого коллектива фермы во главе с руководителем? Это покажет время. Но вывод напрашивается самый простой: специальный режим для сельхозпроизводителей – взаимное доверие государства и бизнеса. Первое создает условия для развития экономики, второй должен соблюдать установленные ПРАВИЛА. Это значит, трудиться честно и ВНИМАТЕЛЬНО работать с документацией.
Источник: https://gp.by
