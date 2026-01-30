Виной тому стали налоговые нарушения и долги, накопленные сельхозпредприятием.



Козья ферма в деревне Синичино на грани закрытия. Директор сельхозпредприятия Людмила Гуленкова рассказала журналистам негосударственных и экстремистских СМИ грустную историю о том, как «Вахавяк» обложили налогами, чем обрекли на смерть несколько сот животных.

Областная газета «Гомельская праўда» попробовала разобраться в непростой ситуации, в которой, кажется, запутались все: коллектив злополучной фермы, включая возможно, самого руководителя, смакующие подробности журналисты и многочисленные интернет-пользователи. Вот что мы узнали.

Когда-то бренд «Ваховяк» гремел на всю область, здесь содержали до 14 тысяч голов свиней. Но пришла африканская чума, поголовье пришлось закопать в землю. Часть учредителей откололась, но другие попробовали начать с чистого листа, точнее, с 20 козочек. Три года, рассказала Людмила Гуленкова раскрутившим скандал журналистам, ферма поднималась с колен, наращивала стадо, налаживала сбыт, и вот, когда уже вышли в ноль, к ним пришли из налоговой. Счета организации арестовали. Оказалось, есть нарушения по уплате налогов, и весьма существенные. Предприятие, со слов директора, «слетело с сельхозналогов».

Как сообщили в инспекции МНС по Гомельской области, с целью стимулирования и поддержки производителей сельхозпродукции предусмотрен ряд преференций, одна из них – особый режим налогообложения с уплатой единого налога. Однако этот режим применяется только тогда, если выручка от реализации сельхозпродукции составляет не менее 50% от общей суммы выручки организации. При этом закон обязывает плательщиков самостоятельно фиксировать эти доли выручки, условно – от продажи козьего молока, и от продажи, скажем, автомобилей или недвижимости.

В случае с «Вахавяком», пояснили в инспекции, плательщик исказил в отчетных документах размер удельного веса выручки от реализации именно сельхозпродукции.

Налоговые органы направили нарушителю уведомление о выявленном несоответствии. Однако в добровольном порядке устранять нарушения и выплачивать причитающуюся сумму налогов плательщик отказался.

Проверка показала, что доля выручки от реализации сельхозпродукции в общей сумме у «Вахавяка» составила всего 13%. Были также установлены факты минимизации налоговых обязательств путем продажи нескольких автомобилей. Авто продавали по цене значительно ниже рыночной. Например, купленный учредителем у самой организации автомобиль Porsche Cayenne через несколько дней был перепродан по цене в 2,2 раза выше цены приобретения.

А вот что рассказала сама хозяйка фермы в телефонном разговоре с журналистом «Гомельскай праўды». Людмила Гуленкова не скрывала слез, ей жалко козочек, которые совсем скоро, в апреле, начнут давать много молока. Но у нее серьезные проблемы со сбытом. Оборудование для очистки молока, повышающее его качество, приобрести не на что. Есть еще проблема с помещениями для коз. Оказалось, они не принадлежат «Вахавяку», а лишь предоставлялись по договору безвозмездного пользования. Теперь условия изменились, и за помещения нужно вносить арендную плату.

Жалко ей и коллектив. С фермы уволились четверо человек. Осталось 19. Всем нужно платить за работу. «А кто будет работать за 700 рублей?», – в сердцах спрашивает руководитель.

Людмила готова отстаивать свои права и интересы в суде. Не согласна с вменяемыми ей налоговыми нарушениями. По ее словам, средства, вырученные организацией за несколько сараев, реализованных другой частной фирме (это была разовая продажа), вполне можно оформить как выручку от реализации сельхозпродукции.