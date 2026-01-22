«Белорусская наука в условиях глобальных вызовов и неопределенности тем не менее демонстрирует устойчивость и способность к восприятию и постоянному развитию инноваций, — заявил Александр Лукашенко. — Экономика знаний, так называемый искусственный интеллект, биотехнологии, умное сельское хозяйство, новые материалы — все это находится в сфере интересов наших ученых, в том числе вас, присутствующих в зале».

Президент подчеркнул, что стране нужны своевременные и эффективные решения: «Если сегодня не будет прорывных научных открытий, завтра у нас не будет уникальных технологий».

Александр Лукашенко обратил внимание, что приоритеты и новые ориентиры для белорусской науки и страны в целом масштабно обсуждались на большом совещании с учеными и на Всебелорусском народном собрании. »

Перед отечественной наукой стоят стратегические задачи: развитие высокотехнологичных производств, междисциплинарных исследований и производственных школ, интеграция науки, образования и реального сектора с выходом на внедрение и серийное производство. Повышение продуктивности такого взаимодействия и снижение технологической зависимости — главный приоритет», — заявил он.