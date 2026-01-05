Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал наступивший 2026 год очень важным для страны, провалить который никак нельзя. Об этом глава государства заявил, заслушивая доклад Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Александра Рогожника, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол, пользуясь случаем, поздравил Президента с наступившим Новым годом и приближающимся Рождеством.

Александр Лукашенко, поблагодарив за поздравление, подчеркнул: «Начинается очень важный для нас год. 2026 год мы провалить никак не должны. Господь нас пожалел: снег выпал, посевы прикрыл (посеяли неплохо, и всходы хорошие). Поэтому здесь у нас более-менее по всей республике. Осталось нам только свое дело сделать. Поэтому новый год для нас — это начало новых дел».