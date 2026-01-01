Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины. Об этом глава государства заявил в своем новогоднем обращении к белорусскому народу, передает корреспондент БЕЛТА.





«Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год Годом белорусской женщины. Ничего более совершенного, чем она, природой не создано! Будем беречь нашу женщину и свою землю, защищать свое будущее — семью, родных, близких и друзей от бед и невзгод», — сказал Александр Лукашенко.

«Пусть глазенки ваших малышей светятся радостью и дети не огорчают вас. Пусть наша женщина-труженица с улыбкой встречает своего мужчину, который служит ей опорой и защитой, — пожелал Президент в новогоднем обращении. — Крепкой вам любви — пленяющей и всепоглощающей, которая поможет совершать чудеса и невероятное! Без любви к женщине, девушке настоящей любви быть не может!