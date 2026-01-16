Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января подписал указ №19 «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ направлен на укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых IT-технологий и предусматривает создание условий для деятельности в стране криптобанков.

Согласно указу криптобанком признается акционерное общество, которому предоставлено право совмещать деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) с совершением банковских, платежных и иных связанных с ними финансовых операций.

Для допуска на рынок криптобанк должен иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть включен в реестр криптобанков Национального банка.

При осуществлении своей деятельности криптобанк обязан соблюдать требования законодательства, предусмотренного в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций, а также выполнять решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

Двойное регулирование позволит криптобанку предлагать клиентам инновационные финансовые продукты, одновременно обладающие преимуществами как классических банковских операций, так и технологичностью, быстротой и удобством операций с цифровыми знаками (токенами).