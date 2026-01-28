Глава государства держит на личном контроле ход масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил. Александр Лукашенко 28 января заслушал доклад государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Президенту подробно доложено об особенностях и промежуточных итогах проверки, о том, как с поставленными задачами справляются личный состав, техника, как организованы обеспечение и хранение материальных средств.
Александр Лукашенко отдельно интересовался, как в непростых погодных условиях организованы размещение и быт личного состава, наличие необходимого обмундирования.
Глава государства особо акцентировал внимание на вопросах использования опыта современных военных конфликтов применительно к белорусской лесисто-болотистой местности.
Президент поставил необходимые задачи по дальнейшему ходу мероприятий проверки, которая продлится до весны текущего года. По ее итогам будет проведен детальный анализ для устранения возможных недостатков и корректировки работы по совершенствованию Вооруженных Сил, подготовке и обучению личного состава.