Беларуси и России нужно в первую очередь ориентироваться на свое. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 19 января на встрече с губернатором Кировской области России Александром Соколовым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы в одной лодке. Поэтому, как мы с Владимиром Владимировичем Путиным определились, ориентироваться надо на свое. Санкции, не санкции — надо ориентироваться на свое», — подчеркнул глава государства.

«Есть еще ряд проблем, которые надо решать. Но мы их с Президентом Путиным решим. Главное, чтобы нас понимали и губернаторы, и руководители предприятий, что надо свое. Технологии. Слушайте, столько технологий у нас. И с советского времени, которые мы просто выбросили, забыли, бросившись на западное. А сейчас поняли, что у нас же были нормальные технологии. И они сегодня живы и здоровы, их надо использовать. Надо делать свое. Мы можем обеспечить свою независимость практически по всем направлениям», — отметил Александр Лукашенко.

В качестве успешного сотрудничества с Россией в сфере импортозамещения Президент привел в пример микроэлектронную промышленность, которая востребована как в военной, так и в гражданской технике.

«Надо пережить эти лихолетья», — подчеркнул белорусский лидер.

/Будет дополнено/.