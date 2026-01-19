Насколько вырастут пенсии с 1 февраля в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.





Как пояснили в ведомстве, с 1 февраля повышаются все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 10%. «По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту составит Br1070. Годовое увеличение в феврале 2026-го к февралю 2025-го составит Br138 рублей, или 14,8%. Размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой — в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии», — пояснили в Министерстве труда и соцзащиты, подчеркнув, что пенсии будут перерассчитаны как неработающим, так и работающим пенсионерам.