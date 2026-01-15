Наталия Павлюченко назначена членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва. Соответствующий указ №14 подписал 15 января Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

До настоящего времени Наталия Павлюченко возглавляла Министерство труда и социальной защиты. Как сообщалось, в ходе назначения нового министра — Андрея Лобовича — Александр Лукашенко поинтересовался у главы Администрации Президента Дмитрия Крутого насчет дальнейшей работы прежнего министра труда и соцзащиты.

Дмитрий Крутой доложил, что кандидатура Наталии Павлюченко предлагается в парламент для работы председателем соответствующей комиссии по социальным вопросам.

«Год женщин. Женщин обижать ни в коем случае нельзя. Поэтому… Она же согласна работать в парламенте?» — уточнил Александр Лукашенко.

«Конечно, конечно», — подтвердил Дмитрий Крутой.