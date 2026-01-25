В конце января в Беларуси отмечают День белорусской науки, в рамках которого нередко говорят об академиках, институтах и сложных исследованиях. Но путь в науку чаще всего начинается со школы, на уроке увлеченного своим предметом педагога.

Именно так случилось с десятиклассницей гимназии райцентра Анастасией Швадроновой и ее учителем Инной Букой. В этом году гимназистка заняла третье место на областной олимпиаде по биологии – для обеих это общая победа.

Бабушка Насти была учителем биологии и химии, а дедушка – стоматологом. Интерес к живому миру появился еще в шестом классе и со временем только возрастал. «Биология – это про то, что нас окружает. Это не абстрактные формулы, а то, что можно увидеть и понять», – говорит девушка.



Учитель биологии и географии Инна Андреевна уверена, что успех на олимпиаде – это в первую очередь заслуга самого ученика. «Моя задача – не мешать, а помогать, – объясняет педагог. – Показать, где искать информацию, как подходить к нестандартным задачам, поддержать, когда трудно». Главное, по ее мнению, – это сам процесс: расширение кругозора, умение глубоко мыслить. Анастасия очень ценит такой доверительный подход. «Мне никогда никто не говорил: «Ты обязана победить». Для меня важно понимать, что я учусь ради знаний, а не для галочки», – объясняет гимназистка. Подготовка к олимпиадам у нее системная: дополнительные занятия в школе, решение заданий прошлых лет, учеба даже на каникулах.

Больше всего ученице нравится изучать многообразие и поведение животных. При этом Настя – человек разносторонний и организованный: окончила музыкальную школу, занималась танцами. Она всегда находит баланс между подготовкой к олимпиадам, учебой и увлечениями.

Знания биологии для девушки – это также инструмент для понимания окружающего мира. На прогулке она может запросто назвать неизвестное для друзей растение, а если что-то заболит – предположить, с какой системой организма связана проблема. «Биология помогает видеть связи и закономерности в обыденных ситуациях. Это тот момент, когда знания из учебника могут пригодиться в повседневной жизни», – делится Настя.

Интересно, что она уже помогает учителю и занимается с шестиклассницей, которая также увлекается биологией. «Когда можешь объяснить сложную тему простыми словами другому человеку – значит, действительно ее усвоил. Работа с такими ребятами – большое удовольствие. Они задают вопросы, заставляющие искать ответы, думать, не стоять на месте. Это взаимный процесс», – отмечает Инна Андреевна.

Педагог старается идти в ногу со временем и следит за новыми методиками преподавания, вместе с учениками реализует исследовательские проекты. Один из ярких примеров – работа над системой автоматического полива растений, которую гимназисты разрабатывали совместно с учителем физики. На практике проверяли, как разные режимы полива влияют на рост томатов. «Это и есть научный метод в миниатюре, – считает Инна Андреевна. – Всегда эффективнее, когда ребята сами ставят эксперимент, видят результат, пусть даже на подоконнике».

Успех на областной олимпиаде – важный, но не конечный этап. Настя уже решает задачи уровня одиннадцатого класса и готовится к поступлению в медицинский университет. А Инна Бука продолжает свою работу, главный принцип которой формулирует просто: «Самое важное – не отбить у ребенка охоту учиться».

Именно такие педагоги и становятся первыми проводниками в мир науки для своих учеников: они учат думать, искать, не бояться сложных задач. А такие ребята, как Анастасия, подхватывают эстафету интереса к окружающему миру. Как видим, наука начинается не с первой сессии в университете, а гораздо раньше – с терпеливого объяснения учителя у доски и старательных пометок ученика в тетради, с вопроса «почему?» после урока и совместного поиска ответа.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора