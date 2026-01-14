В Беларуси 15 января ночью по восточной половине температура воздуха составит 25-30 градусов мороза. Из-за этого в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по западу временами пройдет снег, местами сильный снег, днем в отдельных районах по юго-западу — небольшой снег. Ночью и утром местами слабый туман.

Будет ли предстоящая ночь в Беларуси самой холодной в году, рассказали синоптики

На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 17-24 градуса мороза, по западу — минус 10-16, местами, а по восточной половине во многих районах до 25-30 градусов мороза. Днем будет от минус 12 до минус 18 градусов, по западу — минус 7-11.