В Беларуси запустили новый сервис поиска потерявшихся домашних любимцев: смарт-брелок, который не нуждается в подзарядке и позволяет найти потеряшку быстрее, чем упомянутая успеет испугаться. Как это работает и чем лучше GPS-трекера, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал автор идеи Ян Гулевич.





Что мы обычно делаем, когда любимая собака на прогулке погналась за кошкой, сорвалась с поводка и убежала? Пишем в домовые чаты, расклеиваем объявления, публикуем посты в Instagram. Самые продвинутые отслеживают маршрут питомца по GPS-трекеру, но устройство может разрядиться. Да и, в принципе, поиски не всегда приводят к желаемому результату.

— У многих друзей и знакомых есть домашние животные, поэтому про страх потери знаю много и в подробностях, — рассказал Я. Гулевич. — Пришла идея сделать цифровой брелок, работающий через QR, чтобы сократить время поисков и сохранить нервные клетки и хозяину, и его питомцу. Сделать так, чтобы четвероногий еще не успел испугаться, а вы его уже нашли.

Как это работает?

Если питомец потерялся (но у него есть смарт-брелок), то любой прохожий может просканировать нанесенный на подвеску QR-код — никакое специальное приложение для этого не требуется. Затем автоматически открывается смарт-страница с данными о питомце, контактами владельца, и человек может либо позвонить, либо отправить автоматическую геолокацию по СМС — система определяет местоположение. По сути, вся цепочка «нашел-вернул» занимает меньше минуты.

Бытовой вопрос: с какого расстояния считывается QR? Потому что, будем честны, к чужой, даже самой милой, собаке не каждый рискнет приблизиться вплотную. Ян уточнил, что максимальное расстояние, с которого код считается, составляет не менее метра. Более того, сам жетон, выполненный в виде лапки, сопровождает мощное двухкольцевое крепление, исключающее переворот жетона или его потерю.

— Устроили смарт-брелоку краш-тест по полной программе, — отметил собеседник. — Замораживали, запекали, обливали, царапали. Причем не забавы ради. Так первый экспериментальный образец испытание не прошел: краска сходила, а царапины мешали считыванию QR-кода. Второй брелок сделали из полимерного пластика, на который нанесена вся необходимая информация, а ламинирующим покрытием выступает слой эпоксидной смолы. Именно этот вариант зарекомендовал себя, во-первых, прочным: с пристрастием исцарапывали сам код канцелярским ножом, но он все равно оставался читабельным; во-вторых, водоотталкивающим. Все мы знаем, как наши четвероногие товарищи любят искупаться, а то и изваляться в грязи. Закономерно, что на функциональность жетона не должны повлиять загрязнения.

У меня — лапка

Брелок представляет собой лапку размером порядка трех сантиметров. Собеседник отметил, что на первых порах — а проект запустили всего пару дней назад — размер единый, но в будущем появится возможность делать его под крупные породы. И возможно, даже для птиц. Да, их минчане содержат реже, чем котиков и собак, но пернатые тоже иногда теряются. Единственное, вопрос крепления и размещения такого устройства на условных попугаях пока в разработке. Все-таки повесить птице на шею жетончик, даже крошечный, — не самый безопасный вариант.

Чтобы все работало, QR-код нужно просканировать. Возникает риторический вопрос: что, если потеряшке будут попадаться несознательные и черствые сердцем прохожие (ну бежит пес и пусть себе бежит)?

Ян заявил: даже если смарт-брелок поможет найти одного из сотни потеряшек — уже хорошо. При этом собеседник больше убежден в обратной ситуации: скорее, среди белорусов найдется один черствый на сотню эмпатичных, нежели наоборот.

Пока сервис тестируют в Минске, но в планах — выход на республику. Более того, вопрос безопасности и находок не единственный, который закрывает система Picard.

— В какой-то степени это и платформа для коммуникации, как Instagram, только для владельцев домашних животных, — объяснил Я. Гулевич. — Тот самый идентификационный профиль может быть блогом условного лабрадора, овчарки или сиамской кошки. Владельцы могут публиковать фото, делиться ими с другими участниками. Или, наоборот, настроить конфиденциальность и никому ничего не показывать. Кроме того, на платформе будет размещаться различная полезная для владельцев животных информация, разнообразные активности и «плюшки» от компаний-партнеров.

Сервис полезен, но бизнес, будем честны, это еще и про деньги и маржинальность. Уточняем, какую прибыль должен принести, согласно расчетам, новый сервис.

— Один смарт-брелок стоит 25 рублей, — рассказал Я. Гулевич. — Причем в стоимость закладывается не только изготовление, но и техническое обслуживание (серверы, защита данных, эквайринг и платежи, а также комиссия с них). При всем этом маржинальность у проекта высокая: 35-40 % чистой прибыли.

Собеседник подчеркивает: сравнили с аналогичными продуктами на территории СНГ и поняли, что белорусский сервис обходит их и по технической составляющей, и по стоимости — он бюджетнее.

Ян отметил, что сейчас прорабатывается сотрудничество с волонтерскими организациями. В перспективе и вовсе хотят объединить все в единую платформу для домашних животных.

— Чтобы информация из домашних чатов, волонтерских каналов и блогов стекалась в единый пункт, — подчеркнул разработчик. — Условно говоря, потерялась собака, и всем прямо или косвенно заинтересованным одномоментно приходит рассылка или клич о помощи. Уверен, что вал разрозненной информации необходимо оптимизировать. Тогда пользы будет в разы больше.

В определенной степени вот этот мотив – оптимизация и упрощение проходит через все проекты Я. Гулевича. И задумки у него грандиозные.

Немного важного бэкграунда: Ян еще в 2022-м стал победителем республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». А в 2023-м его IT-проект признали лучшим международным на «100 идей для СНГ». По сути, новый поисковик – это небольшая, но важная часть внушительной экосистемы, которую собеседник строит в Беларуси. Один из цифровых проектов «YACARD» для делегатов БРСМ — необычные смарт-бейджи, которые заменили пакеты традиционных материалов на бумажных носителях, был представлен главе государства в декабре 2024-го.

‒ Хотим сделать в Беларуси новую цифровую экосистему, ‒ скромно отмечает Ян. ‒ Это будут как направления B2B, так и B2C — от бизнеса к потребителю. Если уложить концепцию в одно предложение, то это цифровые проекты, которые упрощают жизнь. Убежден, что сложные изнутри алгоритмы, для пользователя должны выглядеть максимально просто: основные моменты жизнедеятельности можно решить, буквально, в один клик.

Новая система называется Yanix. В основе не только отсылка к имени главы компании. А созвучие с российским технологическим гигантом ‒ сознательный ход. Я. Гулевич объясняет это так: для многообещающего, но еще молодого проекта созвучность и ассоциация с крупным, по умолчанию хорошим брендом – это плюс. Закономерный вопрос, зачем изобретать велосипед, если на нашем рынке давно и успешно крутятся шестеренки того самого гиганта из страны-соседки? Что такого привнесет новый сервис?

‒ Невзирая на большое число точек соприкосновения с братьями-россиянами, и рынки, и аудитории и, закономерны, запросы у нас разнятся, ‒ отвечает собеседник. ‒ Соответственно, нам необходим свой продукт. И речь не про очередное изобретение велосипеда на новый лад, но создание «средства передвижения» под себя.

Как одну из точек роста экосистемы ‒ Ян выделяет создание единой цифровой трэвел-площадки.

– Есть наметки и наработки для создания классного продукта, с приложением силы и возможностей искусственного интеллекта, автоматической поддержкой игроков туристической индустрии, – отмечает Я. Гулевич. – Если совсем общо и просто – это будет умное цифровое турагентство с карточкой путешествия, где будет прописано все: от «на какой остановке сесть на нужный автобус», заканчивая «в какую гостиницу заселиться, чтобы войти в заданный бюджет и успеть посмотреть все заданные достопримечательности». В основу, закономерно, закладывается та самая история про оптимизацию и поиск всего в один клик, а не тратить время на бесконечные поиски и анализ вороха информации, как мы это обычно делаем, планируя отпуск. Продукт будет сложный и дорогой в разработке. Но совершенно точно будет.