Статистика дорожных происшествий показывает, что безопасность детей — участников дорожного движения, остается сегодня большой проблемой. Очевидно, что дети являются самой незащищенной категорией населения и требуют повышенного внимания.

Так, за 12 месяцев 2025 года произошли 63 происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 4 ребенка погибли и 66 — получили травмы различной степени тяжести.

В связи с этим, а также с целью предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних, в период с 26 по 31 января на территории Гомельской области Госавтоинспекцией будет проведена профилактическая акция «Безопасная дорога детства!».

Внимание правоохранителей будет направлено на разъяснение взрослым участникам дорожного движения правил поведения на дороге с примерами уже совершенных конкретных происшествий, обращая внимание на необходимость постоянного контроля за детьми во время их пребывания на улице, правил безопасной перевозки и важность использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, а также мер правовой ответственности в случае ненадлежащего выполнения обязанностей по отношению к ребенку (ч.1 ст. 10.3 КоАП).

Сотрудниками ГАИ будут проведены рейдовые мероприятия и, в случае выявления нарушений ПДД со стороны несовершеннолетних, с ними будет проводиться разъяснительная работы по недопущению совершения правонарушений и опасности, поджидающей их на дороге.

Госавтоинспекция обращается ко всем взрослым участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть максимально предусмотрительными в отношении детей на дороге, подавать исключительно положительный пример для подражания, соблюдая Правила дорожного движения!

ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД