Государственный знак качества был учрежден указом Президента Беларуси №21 от 18 января 2024 года. Он присваивается продовольственным, промышленным товарам для населения, продукции производственно-технического назначения, произведенным юридическими лицами Беларуси и соответствующим таким показателям, как безопасность, экологичность, инновационность, технологичность, эстетичность. Первыми в истории суверенной Беларуси обладателями Государственного знака качества стали 17 предприятий, а по итогам 2025 года он присвоен 12 товарам, среди которых как машины, так и любимые всеми лакомства. Об обладателях высочайшей награды — в материале БЕЛТА.



Зерноуборочный самоходный комбайн GS12А1

Зерноуборочный комбайн GS12A1, производителем которого является ОАО «Гомсельмаш», — сочетание комфорта, проверенных временем технологий и технических решений.

«Производительность, универсальность, бережный обмолот, уборка засоренных, высокосоломистых и влажных хлебов, простота — неоспоримые преимущества комбайна GS12A1, которые делают его самым востребованным в своем классе. Новая современная кабина комбайна UNI CAB оснащена всем необходимым для комфортной работы, а бонусом является великолепная обзорность с рабочего места. Эргономичный джойстик, видеонаблюдение за рабочими зонами, аудиосистема, холодильник с функцией подогрева, бокс для охлаждения напитков, климат-контроль, рулевая колонка, кресло на пневмоподвеске с регулировками и многое другое — все это позволяет настроить индивидуально и комфортно рабочее место комбайнера», — рассказали на предприятии.

Комбайн оснащен мощной светодиодной системой освещения рабочей зоны LED VISION с десятью фарами, что способствует эффективной уборке урожая даже в темное время суток.

«С целью минимизации простоев в GS12A1 реализована автоматическая централизованная система смазки ALS, которая повышает надежность 26 основных узлов и сокращает время на техобслуживание. Производительность комбайна GS12A1 достигается за счет ускорения потока хлебной массы барабаном-ускорителем перед молотильным барабаном. Увеличенные объемы барабанов в сочетании с увеличенной площадью двойного подбарабанья позволили сделать путь обмолота более протяженным, а сам обмолот — более бережным», — характеризуют машину производители.

Кроме того, зубья барабана-ускорителя равномерно распределяют массу, снижая нагрузку на молотильный барабан и основное подбарабанье. Это позволяет получить стабильный и эффективный обмолот, обеспечивая комбайну преимущество на уборке влажных и самых сложных хлебов.

«Бункер объемом 9,5 тыс. л, оснащенный вибродном, оптимально подходит для средних хозяйств. Опустошение полного бункера происходит менее чем за две минуты благодаря скорости выгрузки 90 л/с», — отметили на предприятии.

Полульняной умягченный плед

Плед умягченный полульняной от РУПТП «Оршанский льнокомбинат» отвечает всем требованиям, предъявляемым к качеству такой продукции, соответствует показателям безопасности, обладает высокими физико-механическими, физико-химическими потребительскими свойствами, прекрасным внешний видом и износостойкостью.

«Отличительной особенностью заявленного пледа является то, что он изготовлен с использованием инновационной котонизированной пряжи из волокна, приближенного по своим свойствам к хлопковому с сохранением всех положительных характеристик льна. В сравнении с обычной пряжей из длинного льноволокна котонизированная пряжа не имеет утолщений, шишечек, узелков и значительно более мягкая. Применение разноусадочных пряж при формировании ткани позволило после стирки получать на тканях совершенно новые инновационные фактуры, которые ранее не применялись на льняных и льносодержащих тканях», — рассказал заместитель генерального директора предприятия Сергей Сидин.

Он также отметил, что льняной умягченный плед — это уникальное сочетание комфорта и эстетики, что невозможно не оценить.

«Это один из самых экологически чистых и гипоаллергенных материалов, он не содержит химических добавок и синтетических волокон, что делает его идеальным выбором для людей с чувствительной кожей или аллергией. Способность регулировать теплообмен создает льняному пледу универсальность в любое время года, он также обладает высокой влагоотводящей способностью. Лен — единственный материал, на поверхности которого в процессе эксплуатации не образуются заряды статического электричества, он способствует снижению уровня статики помещений и хорошо снимает статическое электричество с тела», — отметил Сергей Сидин.

Льняные пледы не только функциональны, но и элегантны. Благодаря природной структуре и натуральному блеску они отлично вписываются в любой интерьер.

Мороженое пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике «1962»

Пломбир с массовой долей жира в молочной части продукта 12% выпускает ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», где это мороженое наряду с другими входит в линейку советской классики.

«Этот пломбир получил такое название неслучайно: он изготавливается по рецептуре 1962 года. Данная рецептура представляет собой классический советский пломбир — эталон сливочного мороженого, отличающийся высочайшим качеством, питательной ценностью и нежнейшей консистенцией. Важным моментом является то, что в рецептуре этого мороженого полностью отсутствуют растительные жиры, стабилизаторы типа гуаровой камеди, эмульгаторы (кроме лецитина из желтка), консерванты, усилители вкуса», — рассказала начальник отдела маркетинга Кобринского маслодельно-сыродельного завода Ольга Кулешова.

В составе классического пломбира — яичный желток, именно он придает мороженому желтоватый оттенок и приятную пластичную, практически кремовую текстуру.

«Мороженое пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике «1962» — это продукт премиум-класса с натуральным составом, а выбирают его потребители за честный молочно-сливочный вкус, остающийся эталоном для многих поколений, это настоящий вкус из детства», — отметила Ольга Кулешова.

В 2025 году было реализовано более 14 т мороженого «1962». Его вкус знаком и потребителям на внешнем рынке, включая китайских любителей этого лакомства.

Дизельный двигатель MMZ-3LD

Двигатель MMZ-3LD — одна из ключевых разработок ОАО «УКХ «ММЗ», которая не уступает импортным аналогам, а по ряду параметров даже превосходит их. Благодаря этому он успешно применяется для замещения зарубежных агрегатов, включая те, что вышли из строя и требуют замены.

«Присвоение продукции Минского моторного завода Государственного знака качества — не только высокая награда и признание, но и мощный стимул двигаться дальше, развивать линейку двигателей и продолжать удерживать планку качества, которой можно гордиться», — подчеркнул директор ММЗ Александр Ботвинник.

По его словам, на предприятии создали двигатель, который будет работать стабильно, экономично и безотказно в самых разных условиях.

«ОАО «УКХ «ММЗ» является единственным производителем трехцилиндровых дизельных двигателей с жидкостной системой охлаждения как в Республике Беларусь, так и в странах ближнего зарубежья. Высокая оценка, которую получил двигатель 3LD, обусловлена его реальными эксплуатационными преимуществами. Конструкция рассчитана на длительную работу под высокими нагрузками и в сложном климате. Экономичность достигается за счет оптимизированного расхода топлива, что делает двигатель выгодным решением для сельскохозяйственной, коммунальной и промышленной техники. Простота обслуживания обеспечивается продуманной конструкцией и удобным доступом к основным узлам, что снижает затраты на сервис. А универсальность позволяет использовать 3LD в широком спектре машин и механизмов, делая его востребованным в разных отраслях», — рассказал главный конструктор предприятия Михаил Клессо.

Молоко цельное сгущенное вареное с сахаром «Егорка»

Молоко цельное сгущенное вареное с сахаром «Егорка» с массовой долей жира 8,5% ОАО «Рогачевский МКК» изготавливается из классического сгущенного молока путем более длительной термической обработки, благодаря которой приобретает густую консистенцию и карамельный цвет. Процесс термизации в специальном технологическом оборудовании — автоклавах — занимает порядка полутора часов.

«Наш молочный продукт не содержит консервантов, ароматизаторов и растительных жиров, а потому является эталоном настоящей вареной сгущенки. Он полностью готов для употребления в пищу, а также широко используется в пищевой промышленности для производства разнообразных кондитерских изделий», — рассказали на предприятии.

Производство всеми любимого лакомства на Рогачевском МКК началось осенью 2004 года. С течением времени продукт полюбился потребителям и стал востребован на рынке. Удельный вес экспортных поставок сгущенного вареного молока составляет более 70% в общем объеме его реализации. Молоко сгущенное вареное экспортируется во многие страны — в Россию, США, ОАЭ, Сербию, Армению, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан.

Объемы производства вареного сгущенного молока с начала постановки его на производство увеличились в десять раз.

«Чтобы удовлетворить покупательский спрос на такой вид молочных консервов и увеличить объемы производства вареной сгущенки, комбинат модернизирует технологические мощности путем приобретения дополнительных автоклавов для термизации молока сгущенного», — рассказали на предприятии.

Рулет «Мясной орех» из индейки

Копчено-вареный продукт высшего сорта производства ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» из мяса индейки появился в ассортименте выпускаемой предприятиям продукции три года назад. И это был один из первых видов продукции по переработке мяса индейки на новой производственной площадке.

Как известно, мясо индейки является продуктом с низким содержанием жиров и высокой калорийностью, оно богато белком, группой витаминов, минералов и по некоторым показателям даже превосходит рыбу, а потому рекомендовано всем группам населения. В том числе из-за своей низкой аллергенности оно подходит для первого прикорма детей.

«Рулет «Мясной орех» из индейки — это идеальный выбор для покупателей, голосующих за натуральное качество. Продукт состоит из сочной мякоти бедра индейки. Главным ориентиром при его создании являлись домашние мясные деликатесы. При производстве «ореха» используется минимальное количество добавок. Все сделано для того, чтобы подчеркнуть неповторимый вкус натурального мяса и сохранить все его полезные свойства», — рассказали в ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».





Шоколад молочный «Любимая Аленка»

Шоколад «Аленка» появился в СССР в 1967 году и быстро завоевал популярность. В немалой степени этому способствовала простая, но яркая упаковка с изображением милой девочки в платочке.

«Существует версия, что продукт назвали в честь Алены, дочери Валентины Терешковой — первой женщины-космонавта, ставшей символом героизма и прорыва в космос. В те годы, после возвращения Терешковой на Землю, ее маленькая дочь Алена стала символом новой советской эпохи, олицетворяя будущие поколения и светлые надежды. Имя Алена стало невероятно популярным и узнаваемым, и шоколад с таким названием сразу покорил сердца покупателей. Образ на упаковке создал художник, взяв за основу фото реального ребенка — дочери фотожурналиста Александра Геринаса», — рассказали на СОАО «Коммунарка».

После распада Союза кондитерская фабрика «Коммунарка» слегка видоизменила внешность девочки.

«Наша Аленка приобрела черты белорусской красавицы. В 2000-х годах в названии бренда появилось слово «Любимая», в честь любимой внучки директора предприятия — Алены. Это добавило бренду уникальности и сделало его настоящей народной маркой, любимой всеми поколениями. На фабрике за последние пять лет в среднем ежегодно производится порядка 715 т шоколада «Любимая Аленка» в плитках по 100 г, 429 т — по 200 г и 134 т — по 20 г», — отметили производители.

Для фабрики «Коммунарка» большая ценность иметь такой бренд, как «Любимая Аленка». «В нем уважение традиций, и мы хотим передать следующим поколениям этот знаменитый символ истории», — подчеркнули на предприятии.





Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 6-330 кВ

«Наше предприятие — это производство полного цикла: от поставок лучшего мирового сырья до выпуска сложнейших кабельных систем. Ежегодно более 60 тыс. т сырья высшего качества проходит через наши цеха, оснащенные лучшим оборудованием от мировых лидеров. Здесь соединяются белорусская надежность и передовые международные технологии. Общая номенклатура выпускаемой продукции составляет свыше 200 тыс. маркоразмеров», — рассказали в ООО «Производственное объединение «Энергокомплект».

Гордостью предприятия называют кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 6-330 кВ.

«Это не просто продукт, а инженерное решение. Запатентованная монолитная жила снижает потери и идеальна для влажных грунтов. Трехжильная конструкция экономит средства при строительстве. А наш уникальный легко отделяемый слой — это революция в монтаже, защищающая изоляцию и время заказчика», — отметили на предприятии.

На производстве создана собственная аккредитованная лаборатория, где проводятся все виды испытаний. Многоступенчатый контроль обеспечивается на каждом этапе, от сырья до упаковки, — это гарантия того, что каждый метр кабеля соответствует высочайшим стандартам.

«За всеми технологиями, сертификатами и наградами стоят люди. Наша команда — это главная ценность и источник силы. Мы не просто производим кабель. Мы создаем надежные энергетические связи для глобальных проектов и устойчивого развития», — отметили на предприятии.

Удельный вес экспортных поставок продукции в 2025 году составил 35% от общего объема.

«Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена являются высокотехнологичным и инновационным решением, позволяющим заменить воздушные линии электропередач в крупных городах. Это импортозамещающий продукт, и наше предприятие способно полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в данном сегменте кабельной продукции», — отметили в ООО «Производственное объединение «Энергокомплект».

Автомобиль Belgee X50

Получение Государственного знака качества для модели Belgee X50, по словам руководства СЗАО «БЕЛДЖИ», — это результат последовательной работы всего коллектива предприятия.

«С момента запуска завода мы опирались на стандарты нашего партнера Geely, который более 10 лет владеет Volvo и применяет принципы качества и безопасности этого бренда. Мы проанализировали продукцию и пришли к выводу, что X50 соответствует критериям для получения знака качества. Решение было основано на реальных показателях модели, которые были подтверждены и независимой экспертизой. Отмечу, что в 2023 году мы подтвердили звание лауреата премии правительства за достижения в области качества и конкурентоспособности продукции. Это показало, что предприятие движется в правильном направлении», — рассказал директор «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский.

В Беларуси в 2025 году было продано более 11 тыс. единиц X50, рост составил 33% по сравнению с 2024 годом. Модель заняла первое место среди кроссоверов на белорусском рынке, а спрос со стороны покупателей — важный индикатор качества продукции.

«X50 востребован различными категориями покупателей: частными клиентами, компаниями для корпоративных парков, службами такси, каршеринговыми сервисами. Такая универсальность требует высокой надежности и продуманной конструкции. Мы не делаем дешевые автомобили — мы делаем доступными качественные автомобили. Это принципиальная разница. И X50 доказал, что можно предложить современный, безопасный, технологичный продукт по разумной цене», — отметил Геннадий Свидерский.

На предприятии последовательно повышают уровень локализации, что влияет на стабильность качества продукции. Здесь выстроена система контроля от входной приемки комплектующих до финальной проверки готового автомобиля.

«Мы продолжаем работу над локализацией ключевых процессов. В планах — строительство и запуск собственного штамповочного производства для большего контроля над технологической цепочкой. В производство выходят новые модели, включая гибридный X80. Это требует освоения новых технологий. По автокомпонентам мы сотрудничаем с белорусскими и российскими производителями, выстраиваем систему контроля качества на всех этапах поставок. Belgee — молодой бренд. И Знак качества способствует формированию доверия к марке, особенно среди покупателей, которые еще не знакомы с нашей продукцией. Рынок учитывает белорусское качество, особенно когда оно отмечено государственным знаком», — подчеркнул руководитель.





Машина для внесения пылевидных химмелиорантов МШХ-9

В ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», являющимся производителем машины для внесения пылевидных химмелиорантов, в первую очередь сделали ставку на ее универсальность: машину можно использовать для внесения минеральных удобрений, доломитовой муки, извести и белита — МШХ-9 все под силу.

«Объем бункера машины составляет 10 куб.м. Она оснащена двумя видами рабочих органов — шнековыми штангами и центробежным разбрасывающим органом, или «тарелками». Шнековые штанги увеличивают точность внесения. В случае повышенной влажности мелиората, не позволяющей воспользоваться штангами, возможно внесение пылевидных химмелиорантов с помощью «тарелок». Машина оснащена ветрозащитными фартуками. Меньше пыли при работе, а это только плюс для экологии. Ширина внесения — 8-10 м, рабочая скорость составляет 6-10 км/час. Агрегатируется МШХ-9 с тракторами 3-го тягового класса и выше. Управление работой разбрасывателя осуществляется из кабины трактора», — рассказал заместитель генерального директора «Бобруйскагромаш» по качеству Андрей Аксенов.

Применяя МШХ-9, сельхозпроизводители получают экономию времени на внесение удобрений, уменьшенное количество проходов по полю, а значит, и экономию горюче-смазочных материалов, сокращение парка техники для внесения удобрений благодаря большему объему и универсальности разбрасывателя.





Универсальный погрузчик AMKODOR W500C

Присвоение Государственного знака качества универсальному погрузчику AMKODOR W500C — это подтверждение того, что новая техника холдинга «АМКОДОР» соответствует самым высоким требованиям по надежности, безопасности и эффективности.

«Для нас это не просто награда, а результат системной и последовательной работы конструкторов, технологов и производственников, направленной на удовлетворенность нашего потребителя. AMKODOR W500C является флагманом новой линейки универсальных погрузчиков и представляет собой значительный шаг вперед в плане развития инноваций, воплощения конструкторских решений, технологичности, создания комфортных и безопасных условий труда оператора», — отметил начальник центра перспективного развития ООО «АМКОДОР-МАШ» — управляющая компания холдинга» Виталий Пышинский.

Машина получила трансмиссию нового поколения, увеличенную грузоподъемность до 5 т, вместительный ковш объемом 3 куб.м. «Эксплуатационная масса погрузчика возросла, улучшились динамические характеристики, что напрямую отражается на производительности и эффективности его работы. Отдельного внимания заслуживает обновленный внешний облик машины, который сочетает в себе современный стильный дизайн и функциональность: переработана компоновка; новая просторная кабина, стеклянные двери и стекла, вклеенные «встык», обеспечивают улучшенную обзорность, комфорт и безопасность оператора. Машина оснащена гидромеханической передачей нового поколения с электронной системой управления и автоматическим переключением под нагрузкой. Такой подход позволяет говорить о технике не только как о надежном рабочем инструменте, но и как о машине, соответствующей современным требованиям к эргономике и визуальному облику. Увеличенный объем топливного бака до 250 л. обеспечивает более продолжительную работу без дозаправки, что особенно важно при интенсивной эксплуатации в коммунальной, строительной и промышленной сферах», — рассказал Виталий Пышинский.

Немаловажным является то, что достигнутый уровень локализации при производстве погрузчика составляет практически 100%.

Сегодня AMKODOR W500C успешно запущен в серийное производство. О востребованности данной модели свидетельствует высокий интерес со стороны заказчиков на рынке ЕЭС.

Садовые качели «Александрия»

В линейке садовой мебели ОАО «Ольса», которая насчитывает более 500 моделей, достойное место занимают садовые качели «Александрия».

«Данная модель качелей разработана и поставлена на производство в 2021 году силами наших конструкторов и маркетологов. В создании своей продукции мы объединяем научные достижения, современные тренды рынка и стильные дизайнерские решения. Качели садовые «Александрия» — это незаменимый предмет для обустройства зоны отдыха в саду, на террасе, открытой веранде, где можно наслаждаться прекрасной природой Беларуси. Изделие является эксклюзивным и не имеет аналогов на рынке», — рассказали на предприятии.

Изделие характеризуется увеличенной нагрузкой на сидение до 480 кг, комфортностью и эстетичностью мягких элементов и подушек, предусматривает трансформацию сидения в горизонтальное положение для сна на открытом воздухе.

«Качели садовые «Александрия» соответствуют самым высоким стандартам и запросам потребителей. С первых поставок на рынок данная модель качелей завоевала интерес и доверие покупателей. Широкое признание получила у известных торговых сетей Беларуси и России, изготавливается под собственными торговыми марками в индивидуальных коллекциях», — отметили в ОАО «Ольса».

Стабильный спрос на изделие подтверждается динамикой продаж. Так, за последние пять лет объем производства и реализации качелей садовых «Александрия» увеличились в четыре раза, удельный вес экспорта составил более 80%, география продаж охватывает рынок Беларуси и рынки всех стран СНГ.

Комментируя итоги присвоения продукции Государственного знака качества в 2025 году, председатель Государственного комитета по стандартизации, заместитель председателя Республиканской аттестационной комиссии Елена Моргунова отметила, что продукция с Государственным знаком качества должна быть высочайшего уровня и отождествляться с Беларусью.

«Сделав качество имиджем страны, мы должны прилагать максимум усилий, чтобы не только удерживать достигнутый уровень, но и постоянно его повышать. Государственный знак качества задает высокую планку, но достижимую. К ней надо стремиться. Считаю, что такой подход государства показывает курс на активное вовлечение экономического сектора в работу по качеству и достижению наилучших результатов. Только так мы сможем обеспечить выполнение всех задач предстоящей пятилетки, нацеленных на новое качество жизни каждого человека», — подчеркнула Елена Моргунова.