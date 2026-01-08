Граждане при проведении охоты в обязательном порядке должны иметь при себе действительное государственное удостоверение на право охоты. Удостоверение является действительным при наличии уплаты государственной пошлины с отметкой об ее уплате либо с квитанцией об ее уплате. Сведения об уплате государственной пошлины является неотъемлемым приложением к государственному удостоверению на право охоты.



Государственная пошлина за предоставление права на охоту уплачивается до начала охоты и подтверждает право на охоту в течение двенадцати месяцев со дня уплаты государственной пошлины. Размер госпошлины определяется Налоговым кодексом Республики Беларусь и установлен в размере 1 базовой величины (с 1 января 2026 года составляет 45 рубля 00 копеек).

Таким образом, прежде чем отправиться на охоту, следует обратить внимание на срок действия государственного удостоверения, а также срок действия отметки об уплате госпошлины или квитанции об ее уплате.

Охота с просроченным государственным удостоверением на право охоты, с неуплаченной или просроченной государственной пошлиной за предоставление права на охоту является незаконной (без надлежащего на то разрешения). Добытые в таких случаях охотничьи животные являются незаконно добытыми.

Напоминаем что по 31 января разрешена охота: на оленя благородного (взрослых самцов и селекционных животных любого пола и возраста, а также сеголетки) и лося (сеголетки). Охотиться разрешено ружейным (из засады, с подхода) способом на оленя благородного в течении суток, а на лося только в светлое время суток.

Также по 25 января охотникам разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного.

Охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешается в светлое время суток как ружейным, так и безружейным способами. Ружейная охота на зайцев разрешена из засады, с подхода, загоном. Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород, при безружейной охоте – борзых охотничьих собак и ловчих птиц.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ