В целях недопущения гибели людей и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекция продолжает активную работу по популяризации использования средств пассивной безопасности.

Специалисты утверждают, что 45% водителей гибнут именно потому, что в момент аварии не были пристегнуты. Непристегнутый пассажир при экстренном торможении уже при скорости 40 км/ч может получить серьезные травмы. Запомните, подушка безопасности без ремня неэффективна и бесполезна!

Детские автокресла — гарантия безопасности детей и спокойствие родителей. Указом Президента Республики Беларусь №483 были внесены изменения в Правила дорожного движения, которые действуют с января 2015 года и позволяют наиболее эффективно обеспечить безопасность несовершеннолетних, при их перевозке автомототранспортом.

ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД