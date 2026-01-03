Первая магнитная буря 2026 года началась на Земле 2 января около 23:00 мск. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как и положено таким явлениям, она охватила всю планету. Прогноз появился заранее: геомагнитные индексы подскочили из-за плазмы от вспышки M7.1 на Солнце 31 декабря — буквально за минуты до полуночи.

Что было в прошлом году

Дожидаться этого события пришлось всего пару дней. Для сравнения, 2025-й стартовал куда драматичнее: 1 января фиксировали бурю G4 (4-й уровень из 5, одну из самых мощных за год). Сейчас же старт скромнее — G1 с шансом на G2. Прошлый год побил 10–20-летние рекорды по геомагнитной активности, и 2026-й обещает не отставать, судя по такому быстрому началу.

