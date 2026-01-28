Надежда РОМАНОВА, начальник отдела образования райисполкома:

– В соответствии с поручением главного управления образования облисполкома создан районный штаб из числа представителей отдела образования и руководителей учреждений образования, который работает в тесном сотрудничестве с центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций. Коллективы учреждений образования оперативно реагируют на сложные погодные условия, своевременно проводится работа по расчистке школьных территорий, обработке реагентами в условиях гололеда.

Ежедневно, ранним утром, получаем информацию о температурном режиме в учреждениях образования, о состоянии дорог и по согласованию с руководством района принимаем меры по разрешению возникающих внештатных ситуаций вследствие неблагоприятных погодных условий.