Вероника Высоцкая, заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, развенчала мифы о лечении простуды.

К врачу, а не к «бабушкиным рецептам»

По ее словам, чесночные бусы, эфирные масла, лимонная вода и другие природные средства не убивают вирусы и не заменяют прививку — это не доказательная медицина.

Она обратила внимание, что при возникновении заболевания у взрослого или ребенка следует в первую очередь обратиться к врачу, возможно, вызвать врача на дом, а не заниматься самолечением.

Грипп опасен осложнениями

Особое внимание эпидемиолог уделила гриппу, который нередко вызывает тяжелые осложнения. Среди них — отит, синусит, бронхит, пневмония, а также поражения сердечной мышцы и нервной системы.

Это достаточно серьезные заболевания, которые требуют долгого лечения, поэтому важно строго соблюдать рекомендации врача, включая постельный режим.

