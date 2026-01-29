Вероника Высоцкая, заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, развенчала мифы о лечении простуды.
К врачу, а не к «бабушкиным рецептам»
По ее словам, чесночные бусы, эфирные масла, лимонная вода и другие природные средства не убивают вирусы и не заменяют прививку — это не доказательная медицина.
Она обратила внимание, что при возникновении заболевания у взрослого или ребенка следует в первую очередь обратиться к врачу, возможно, вызвать врача на дом, а не заниматься самолечением.
Грипп опасен осложнениями
Особое внимание эпидемиолог уделила гриппу, который нередко вызывает тяжелые осложнения. Среди них — отит, синусит, бронхит, пневмония, а также поражения сердечной мышцы и нервной системы.
Это достаточно серьезные заболевания, которые требуют долгого лечения, поэтому важно строго соблюдать рекомендации врача, включая постельный режим.