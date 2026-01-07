Уважаемые жители Будакошелевщины, от всей души поздравляем вас с Рождеством Христовым!

Этот светлый праздник наполняет сердца добром и милосердием, вдохновляет на благие дела и устремления, несет в себе свет веры, надежды и любви, помогает глубже осознать значение самых главных жизненных ценностей – крепкой семьи, домашнего очага, спокойствия на родной земле.

Пусть благодатная атмосфера Рождества на протяжении всего года царит в ваших домах и хранит покой и взаимопонимание, наполняя стремлением к духовной гармонии, согласию и миру.

Желаем вам крепкого здоровья, осуществления намеченных в новом году планов, удачи во всех добрых делах. И пусть свет Рождественской звезды освещает ваш путь, дарит силы и вдохновение для новых свершений.

С Рождеством Христовым!