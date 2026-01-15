Руководитель ознакомился с деятельностью предприятия и встретился с трудовым коллективом.

«Беларусь – промышленная страна. У нас сложились серьезные школы и машиностроения, и тракторостроения, и комбайностроения. Идет активная модернизация производств, – отметил Игорь Карпенко. – Программа социально-экономического развития на нынешнюю пятилетку предусматривает развитие экономического потенциала. Промышленность играет одну из ведущих ролей в этом вопросе. Не секрет, что от успешной работы экономики зависит все: социальная сфера, благополучие государства, мир и спокойствие нашей страны».

На встрече председатель ЦИК акцентировал внимание на ключевых аспектах Послания Президента Беларуси Александра Лукашенко белорусскому народу и парламенту. Говорили и о Программе социально-экономичского развития на 2026 – 2030 годы, актуальной политической обстановке, важности привлечения молодых людей на производства.

Гомельщина официально