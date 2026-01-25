«Сегодня наука в Беларуси – реальный, прикладной инструмент развития экономики и социальной сферы. В Гомельской области научными исследованиями и разработками занимаются более двух тысяч специалистов научно-исследовательских институтов, учреждений образования, инженерно-технических работников».

За динамичным развитием экономического сектора стоят результаты ежедневного труда ученых, позволяющие своевременно внедрять в производство новые технологии, осваивать инновационную продукцию, предоставлять качественные и востребованные услуги, говорится в поздравлении:

«Уверен, что ваши знания и опыт, как и прежде, будут служить на благо общества и способствовать дальнейшему развитию всех сфер его деятельности, используя уже имеющийся потенциал и открывая новые таланты».

Гомельщина официально