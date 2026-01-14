Жительница райцентра пришла к главе района с матерью, которая проживает по ул. Полевой в аг. Пенчин. Женщины утверждают, что в ходе выполнения работ по замене шифера работниками ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» была повреждена кровля и произошло затекание потолка, в следствие чего на стенах комнат образовалась плесень. Валентин Ундруль поручил руководителю сельхозпредприятия провести обследование мест предполагаемого затекания потолка и выполнить необходимые ремонтные работы.

Жительница д. 34а по ул. Ленина В.И. аг. Коммунар пожаловалась на нарушение соседями, в т.ч. несовершеннолетними детьми, правил совместного проживания, правопорядка: в подъезде собираются группы и шумят, бросают снежки в окно.

Глава района поручил ОВД, сельисполкому осуществлять регулярный мониторинг соблюдения правопорядка жильцами данного дома, совместно с учреждением образования провести разъяснительную работу о необходимости безусловного соблюдения правил проживания в многоквартирных жилых домах и предусмотренной законодательством административной ответственности за их нарушение.

Татьяна Титоренко

Фото автора