Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты с профессиональным праздником — Днем работников социальной защиты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Ваш труд — это настоящее служение людям, требующее высочайшей самоотдачи и душевной щедрости, — говорится в поздравлении. — Белорусская система социальной защиты сегодня динамично развивается: внедряются новые цифровые технологии, совершенствуются механизмы оказания помощи, расширяются программы поддержки. Однако неизменным остается главный принцип — индивидуальный подход и внимание к каждому человеку».

Президент выразил искреннюю благодарность большому коллективу работников органов и организаций системы соцзащиты за верность профессиональному долгу, за чуткие сердца и постоянную готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

«Желаю вам крепкого здоровья и счастья. Пусть ваша работа будет наполнена радостью от осознания того, что вы делаете мир вокруг лучше, согревая своих подопечных добротой и заботой», — заключил глава государства.

