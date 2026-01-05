Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты с профессиональным праздником — Днем работников социальной защиты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Работникам и ветеранам государственных органов и организаций системы социальной защиты
Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником — Днем работников социальной защиты.
Ваш труд — это настоящее служение людям, требующее высочайшей самоотдачи и душевной щедрости.
Белорусская система социальной защиты сегодня динамично развивается: внедряются новые цифровые технологии, совершенствуются механизмы оказания помощи, расширяются программы поддержки. Однако неизменным остается главный принцип — индивидуальный подход и внимание к каждому человеку.
В этот праздничный день хочу выразить искреннюю благодарность вашему большому коллективу за верность профессиональному долгу, за чуткие сердца и постоянную готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
Желаю вам крепкого здоровья и счастья.
Пусть ваша работа будет наполнена радостью от осознания того, что вы делаете мир вокруг лучше, согревая своих подопечных добротой и заботой.
Александр Лукашенко,
5 января 2026 года