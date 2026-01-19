Слова благодарности за работу сотрудникам РОЧС выразили председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев, начальник районного отдела по ЧС Виталий Казачук, прокурор района Андрей Комаров, начальник ОВД райисполкома Александр Мисников, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Денис Монит, Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко, председатель совета ветеранов РОЧС Николай Адашкевич.

В поздравительном слове Виталий Казачук поблагодарил каждого сотрудника районного отдела по ЧС за профессионализм, проделанную работу и пожелал счастья, крепкого здоровья и успехов. Он вручил грамоту Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь старшему водителю ПАСЧ №1, старшему прапорщику внутренней службы Руслану Зорину.

Благодарность объявлена старшему инструктору-спасателю ПАСЧ №2, старшему прапорщику внутренней службы Денису Сизову, спасателю-пожарному ПАСЧ №2, старшине внутренней службы Александру Овсянкову, а старший инструктор-спасатель ПАСП №11, старший прапорщик внутренней службы Руслан Комаренко награжден нагрудным знаком «Выдатнік» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

За значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в сфере защиты населения и территорий Республики Беларусь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, образцовое выполнение служебных обязанностей юбилейной медали «20 год органам і падраздзяленням па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь» удостоен старший водитель ПАСЧ №2, старший прапорщик внутренней службы Владимир Маринич.

Водитель ПАСП №11, прапорщик внутренней службы Денис Поляков и диспетчер центра оперативного управления РОЧС,прапорщик внутренней службы Николай Старовойтов за значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в сфере защиты населения и территорий Республики Беларусь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера награждены памятными нагрудными знаками органов и подразделений, подчиненных Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, «165 год пажарнай службе».

Сергей Халдай, поздравляя спасателей с профессиональным праздником, отметил, что дело, которому они посвятили жизнь, является почетным и благородным. Ежедневно, выполняя сложные задачи, спасатели вносят значительный вклад в обеспечение безопасности нашей страны и ее созидательное развитие. Глава депутатского корпуса пожелал сотрудникам РОЧС крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии и объявил благодарность районного Совета депутатов мастеру-спасателю ПАСП №1 Игорю Киржанову, диспетчеру центра оперативного управления Ольге Заливанской и водителю ПАСЧ №2 Андрею Васильеву.

Александр Мисников объявил благодарность за плодотворное сотрудничество, инициативу, проявленную при проведении совместных служебных мероприятий, заместителю начальника районного отдела по ЧС, подполковнику внутренней службы Сергею Козлову и инспектору сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью, капитану внутренней службы Александру Хацулеву.

Денис Монит вручил грамоту военного комиссариата заместителю начальника районного отдела по ЧС, майору внутренней службы Виктору Протченко за достижение высоких результатов в служебной деятельности.

Евгений Коновалов

Фото автора