Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию», сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Постановлением предусматривается увеличение с 1 марта 2026 года цен (тарифов), исходя из подходов, принятых при распределении прироста платежей по типовой квартире в размере 22,5 бел. руб. (или 0,5 базовой величины) между всеми жилищно-коммунальными услугами (в пределах параметров, определенных указом Президента от 23 января 2026 года №33 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2026 год»).

Цены на газ увеличиваются на 7,07% (удорожание платежа за счет роста тарифа на данную услугу — 0,93 бел. руб.)

Тарифы на электроэнергию увеличиваются на 7% (удорожание платежа — 2,99 бел. руб.)

Тарифы на теплоэнергию увеличатся с 1 июня 2026 года на 7,3% (удорожание платежа — 3,12 бел. руб., в том числе на отопление — 2,6 бел. руб., на горячее водоснабжение — 0,53 бел. руб.)

Удорожание одного баллона сжиженного газа — 1,7 бел. руб.