Гомельчанка Наталья Александровна рассказала, что в ее доме по улице Советской, 30, проведено уже два этапа капитального ремонта, а на третьем работы остановлены – не заменены коммуникации и стояки, инженерные сети. Кроме того, в подъезде нарушены пожарные нормы.

Губернатор заверил, что в ближайшее время в дом выедут специалисты МЧС и ЖКХ, изучены документы по капремонту, после чего заявительнице дадут развернутый ответ.

Светлана Ильинична ездит на дачу в поселок Вишневка Гомельского района. Раньше автобус останавливался у поворота на Ивановку, после строительства трассы М-5 водители рейсов на Тереничи перестали подбирать пассажиров по пути. Жительница областного центра также просит заасфальтировать площадку и вернуть остановку.

Глава региона заверил, что условия и необходимость оборудования остановочного пункта будут изучены специальной комиссией.

