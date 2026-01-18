По итогам прошлого года в филиале ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» получили более 6734 килограммов молока, из них 2683,7 составил высший сорт, а около 1283 – экстра. Привесы превысили 743 тонны (за 11 месяцев).

Как отметила заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Наталья Мацудова, по достигнутым показателям сельхозпредприятие на данный момент входит в число лучших в районе. Но высокие результаты не рождаются сами по себе. Они складываются из каждодневного труда всех работников.

Среди тех, кто вносит посильный вклад в развитие сельхозпредприятия, – оператор машинного доения МТФ «Липиничи» Людмила Силина. Ее родители в свое время трудились в этом же хозяйстве. Отец был электриком, а мама доила коров. Маленькая Люда вместе с тремя сестрами часто бегали к ней на работу.

– Прежде чем она пойдет на ферму, мы вихрем неслись туда, чтобы подготовить в двух сараях ее рабочие места. Мы делились по парам: две – в один сарай, две – в другой. За старания мама всегда благодарила нас, – вспоминает оператор машинного доения.

Людмила Павловна отучилась в училище на продавца, однако в профессии проработала лишь около трех лет. Со временем стала понимать: это дело не для нее. Поэтому, когда появились вакансии в местном сельхозпредприятии, решила сменить сферу деятельности. В «Юбилейном-Агро» 15 лет назад начинала телятницей, а последние 7 лет доит коров.

– Мамина наука даром не прошла. Я многое помнила из ее слов, поэтому особых сложностей в овладении профессией не испытала. К тому же коллектив на МТФ «Липиничи» хороший, коллеги всегда готовы прийти на помощь, – отмечает Людмила Силина. – Сегодня в моей группе 58 коров. Чтобы подоить их всех, требуется около двух часов.

Людмила Павловна успевает не только с буренками справляться, но и с мужем Александром четверых детей воспитывать: двоих сыновей и двух дочерей. Правда, двое из них уже взрослые: Дарья по окончании аграрно-экономического колледжа вернулась в «Юбилейный-Агро» и работает бухгалтером, Михаил отслужил и остался в армии по контракту. Павел ходит в седьмой класс, а самой младшей, Сабине, в феврале исполнится четыре года.

У другой нашей героини – животновода МТФ «Неговка» Жанны Седро – двое сыновей. Валерий, как и мама, трудится в «Юбилейном-Агро». Работал в хозяйстве и второй сын, Дмитрий. Сама Жанна Александровна после окончания школы поступила в Рогачевское профтехучилище на оптика. Однако в силу жизненных обстоятельств оптиком она так и не стала, с 1996 года приступила к работе в «Юбилейном-Агро». В хозяйстве ее путь начинался в полеводческой бригаде, а через два года перевели на ферму телятницей. По словам главного экономиста Татьяны Рапинчук, в группе животновода 205 телят в возрасте от 6 месяцев до года. Привес за 11 месяцев 2025-го составил более 64 тонн, а среднесуточный равен 810 граммам.

– Есть среди моих подопечных как покладистые по характеру, так и те, кто всегда требует к себе повышенного внимания, – говорит Жанна Александровна. – Кто-то со своим кормом быстро справится и приляжет отдохнуть, а кто-то мычит, добавки просит. У каждого свой нрав. Но все они для меня одинаково хороши – милые, забавные, словно дети.

Когда появляется свободное время, Жанна Седро с внуком Тимофеем любит путешествовать по Беларуси. Причем посещают не только аквапарк, но и исторические достопримечательности.

Наши сельчанки неоднократно награждались за плодотворный труд. Например, Людмила Павловна в 2025 году была отмечена Почетной грамотой комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома, а Жанна Александровна в 2023 году стала лучшей в открытом районном конкурсе «Слава женщинам труда!» в номинации «Женщина-труженица». Ее фотография была занесена на районную Доску почета.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора