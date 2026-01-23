С 1 февраля размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума вырастут. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Единовременное пособие в связи с рождением ребенка при рождении первого ребенка составит 10 БПМ, или Br4969,6, при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ, или Br6957,44.

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, составит 100% БПМ, или Br496,96.

Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет составит 50% БПМ, или Br248,48. Кроме того, увеличилось ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством. Так, на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида), сумма пособия составит 50% БПМ, или Br248,48. На ребенка-инвалида старше 3 лет — 70% БПМ, или Br347,87.

Изменился и размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. При наличии I и II степеней утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенями утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет пособие будет составлять 100% БПМ, или Br496,96. С III и IV степенями утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет — 120% БПМ, или Br596,35.

Размер ежемесячного пособия на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, составит 70% БПМ, или Br347,87.

В Минтруда отметили, что пособиями, которые исчисляются из БПМ, охвачено около 153 тыс. детей.