Главный специалист райсовета Вероника Ацаева остановилась на проблеме суицидов среди несовершеннолетних, отметив, что в 2025 году в Гомельской области зарегистрировано семь завершенных суицидов среди подростков, а в 2026-м уже два. Среди основных причин – конфликты в семье, буллинг, несчастная любовь, депрессия и отсутствие доверительных отношений с родителями. Главной профилактической мерой остается внимание к изменениям в поведении ребенка: замкнутости, потере интереса к привычным занятиям, резкой смене настроения. Важно выстраивать доверительный диалог, не обесценивать переживания подростка и вовремя обращаться за помощью к специалистам.

Сергей Анатольевич в свою очередь обратил внимание на тему киберпреступности, которая не теряет актуальности. Он привел примеры, когда мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или финансовых служб, и под различными предлогами вынуждают переводить деньги или брать кредиты. Особенно уязвимы перед таким психологическим давлением пожилые люди.

– Не верьте звонкам от незнакомцев, кем бы они ни представлялись. Никогда не сообщайте коды из СМС, данные карт и не переводите деньги на незнакомые счета. Если вам звонят и говорят о «безопасных счетах» или «подозрительных операциях» ­– это мошенники, – подчеркнул председатель райсовета.

О важности внимательного отношения к официальным документам напомнила начальник отдела ЗАГС райисполкома Ирина Левкович. Она пояснила, что написание фамилий, имен и отчеств в русском и белорусском языках может отличаться, и эти различия должны строго соответствовать свидетельству о рождении. Ошибки, допущенные в одном документе, переходят в другие и могут исправляться только через суд.

Директор представительства «Белгосстрах» по Буда-Кошелевскому району Людмила Журавлева проинформировала о видах страхования. Обязательному страхованию подлежат только жилые дома (без хозпостроек, бань, гаражей). Чтобы защитить имущество и гражданскую ответственность, она рекомендовала комплексное добровольное страхование, которое покрывает не только дом и имущество внутри, но и риски ответственности перед соседями, например, при неосторожном выжигании сухой растительности, когда огонь может перекинуться на соседские строения.

В ходе встречи сельчане подняли ряд вопросов. В их числе неудовлетворительное состояние моста в населенном пункте, неиспользуемое арендное жилье. Обсуждалась и проблема несанкционированных свалок. Сергей Халдай рекомендовал гражданам активнее информировать сельсовет и милицию в случае их образования, а также напомнил, что в семи из пятнадцати сельских территорий установлены фотоловушки, а за незаконный выброс мусора предусмотрены крупные штрафы.

Елизавета Малая

Фото автора