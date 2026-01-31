Как организована работа сельхозпредприятий района в условиях пониженных температур в части содержания крупного рогатого скота, подготовки техники, проинспектировал начальник Главного управления юстиции Гомельского облисполкома Артем Камалыев. В ходе мониторинга с ним работал первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев.



При посещении производственных объектов КСУП «Кривск», СУП «Морозовичи-Агро», КСУП «Губичи», СУП «Андреевка», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» основное внимание было уделено кормлению, содержанию КРС, в том числе молодняка, а также условиям, в которых проходит процесс ремонта техники.

В части содержания КРС соблюдаются режим и рацион кормления, своевременно осуществляется процесс подстила, утепления животноводческих помещений, ворот. Телята до трехмесячного возраста на период сильных морозов переведены в помещения.

На сегодняшний день в районе в исправном состоянии находится 556 единиц техники, или 73%. Выполняется еженедельное задание по ремонту (в среднем около 30 единиц), таким образом, к 1 марта вся техника будет готова выйти на весенне-полевые работы. Созданы все условия для работы в ремонтных мастерских, соблюдается температурный режим.

НатальяЛогунова

Фото автора