На сегодняшний день оперативная обстановка с пожарами в Буда-Кошелевском районе остается сложной, наблюдается увеличение количества возгораний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К сожалению, многие не осознают, что непотушенный окурок или брошенная спичка могут привести к трагическим последствиям, а неправильная эксплуатация печного отопления и электрооборудования – к пожару.

В связи с этим работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям активно проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности в жилом фонде. Спасатели осуществляют обследование домовладений, уделяя особое внимание правильности устройства и эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов. Эти аспекты являются ключевыми факторами, способствующими возникновению пожаров в домах. Также проверяют правильность установки и исправность автономных пожарных извещателей, а у кого их нет, рекомендуют установить.

— Не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа. Не оставляйте их топящиеся без присмотра. Не растапливайте печи горючими жидкостями. Обязательно установите автономный пожарный извещатель, — напомнил покупателям инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулев.

В ходе проверок с жильцами работники РОЧС проводят инструктажи по соблюдению правил безопасности в быту, разъясняют необходимость недопущения неосторожного обращения с огнем, включая курение в помещениях. В тех случаях, когда граждан не застали дома, информацию о безопасности на противопожарную тематику оставляют в почтовых ящиках, чтобы каждый мог ознакомиться с необходимыми рекомендациями.

Ключевым аспектом работы стали и организованные в магазинах интерактивные площадки, на которых спасатели провели информационные беседы, где подробно рассказали о правилах пользования отопительными печами и электрообогревателями. Особый акцент — на важности установки автономных пожарных извещателей в каждой жилой комнате.

Не остались в стороне и трудовые коллективы организаций и предприятий. До них довели основные требования пожарной безопасности, рассказали о причинах возгораний в домовладениях и гибели людей при пожарах.

Работники РОЧС призывают всех граждан проявлять бдительность и ответственность в вопросах пожарной безопасности. Помните: соблюдение простых правил может спасти жизни и имущество. Будьте осторожны и внимательны, особенно в условиях повышенного риска возгораний.