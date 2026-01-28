Почему семья, имеющая статус многодетной, не может использовать семейный капитал для ремонта и обустройства жилого дома – с таким вопросом к председателю райисполкома обратился житель горпоселка Уваровичи. Гражданину разъяснили порядок предоставления государственной поддержки, досрочного использования семейного капитала на ремонт жилого дома, строительство хозяйственных построек и благоустройство придомовой территории, а также рассказали, на какие цели можно использовать семейный капитал. Глава района также поручил ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» проинформировать заявителя о предлагаемых кредитах, в том числе на приобретение строй- и других материалов для обустройства домовладения, работодателю – рассмотреть возможность оказания материальной помощи согласно коллективному договору.

Жительница райцентра обозначила проблему с освещением вблизи своего дома по улице Горького. Коммунальной службе дано поручение в ближайшее время произвести все необходимые ремонтно-восстановительные работы.

С вопросом оказания содействия в трудоустройстве в одно из учреждений образования в сфере культуры к главе района обратилась горожанка. Заявительнице были даны разъяснения.

Ряд проблем, касающихся расчистки снега в сельских населенных пунктах, соблюдения температурного режима, подачи тепла и горячего водоснабжения в многоквартирном жилом фонде, был проработан соответствующими службами до приема.

Наталья Логунова

Фото автора