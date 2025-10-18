Напоминаем, что скоро, 21 октября, нас ждет День отца.

Большинство гарантий и льгот в сфере трудового, налогового законодательства, предусмотренные для матерей в связи с рождением и воспитанием детей, распространяются и на отцов.

С 1990-х годов отцам предоставлено право находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

В 2020 году для отцов появился кратковременный отпуск при рождении ребенка.

Как и у матерей, у отцов имеется право выбора трудового отпуска в летнее время — при воспитании в семье ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Либо мать, либо отец, воспитывающие двоих детей до 16 лет, могут воспользоваться правом на один дополнительный выходной в месяц.

Одному из многодельных родителей, либо родителей, воспитывающих ребеночка с инвалидностью, предоставлено право на дополнительный выходной день в неделю (предоставляется одному из родителей – по усмотрению семьи)

Есть выбор — либо сократить на час рабочий день с сохранением заработной платы, либо взять свободный от работы день.

С 2025 года — Поддержка усилена в отношении отцов детей‑инвалидов.

Им предоставлено право на досрочную пенсию по возрасту, если они воспитали ребенка без матери.

Раньше подобная пенсия отцу назначалась, только если мать ребенка получила право на эту пенсию и отказалась от нее в пользу отца (либо не успела воспользоваться своим правом из‑за смерти).

Досрочную пенсию вместо матери отцу назначат, когда он достигнет 58 лет и подтвердит факт воспитания ребенка‑инвалида не менее 8 лет до его совершеннолетия, а также стаж работы не менее 25 лет (при этом на протяжении не менее 5 лет — с уплатой страховых взносов).

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь