Дата была выбрана не случайно: 27 января 1945 года войска Советской армии освободили первый и самый большой из гитлеровских концлагерей Освенцим (Аушвиц), где во время Второй мировой были уничтожены более 1,3 млн человек.

В современном понимании холокост — это преднамеренное и систематическое преследование и истребление в годы Второй мировой войны немецкими нацистами и коллаборационистами из других стран представителей еврейского народа, славян, цыган, людей с умственными и физическими отклонениями. С этой целью в Третьем рейхе была разработана специальная система, частью которой стали созданные в Германии и на оккупированных ею территориях лагеря смерти. В них проводились жестокие и антигуманные медицинские эксперименты, постоянно совершенствовалась технология уничтожения.