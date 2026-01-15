Из-за рисков ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, которые могут угрожать жизни и здоровью людей, приняты постановления заместителя министра – главного государственного санитарного врача Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Запрещенные жидкости для стеклоомывателей

Документы запрещают ввоз и оборот на территории Беларуси следующих незамерзающих жидкостей для стеклоомывателей:

—«Снежная дорога» -300 производства ООО «ХИМПАРТНЕР», Российская Федерация;

— «Gleid Clean Effect» -300 производства ООО «ГРИФ», Российская Федерация;

— «Зимняя вишня» -300 производства ООО «ХИМПАРТНЕР», Российская Федерация;

— «Снежная королева Дарья» -300 производства ООО «ХИМПАРТНЕР», Российская Федерация;

— «FREEDOM» -30, производства ООО «МЕГАПОЛИС», Российская Федерация.

— «ЛЕДОРУБ» -30, производства ООО «ВАЙ АВТО ХИМ», Российская Федерация.

