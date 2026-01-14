В главном управлении ГАИ МВД напомнили о правилах безопасного движения на дороге в сильные морозы, сообщает БЕЛТА.

По информации Белгидромета, в стране ожидается усиление морозов, по востоку до 30 градусов, на дорогах гололедица. Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок на дальние расстояния, если ваш автомобиль не подготовлен должным образом к эксплуатации при низких температурах.

Перед поездкой необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости, заряд аккумулятора, убедиться в исправности системы отопления салона. Владельцам дизельных авто следует использовать специальное зимнее топливо, не лишним будет возить с собой запасной топливный фильтр, трос, провода для «прикуривания», лопату, термос с горячим чаем, плед.

«Очистите стекла, зеркала и фары от снега и льда, заполните бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью. Начинайте движение только после прогрева двигателя, когда он работает уверенно и ровно, а из дефлекторов климатической системы начинает поступать теплый воздух. Первое время двигайтесь без резких нажатий на педаль газа. Откажитесь от совершения резких маневров и торможений, особенно вблизи переходов и на закруглениях дорог», — рекомендовали в ГАИ.

Пешеходам важно одеваться тепло (несколько слоев одежды, включая термобелье, теплые носки, варежки, шапка). Необходимо отказаться от алкоголя и курения на сильном морозе. При подмерзании конечностей следует шевелить пальцами рук и ног во избежание обморожения. В ожидании общественного транспорта или перехода дороги следует стоять подальше от края проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса. При переходе дороги нужно смотреть по сторонам, не начинать движение, пока все автомобили не остановятся.

Госавтоинспекцией организован круглосуточный мониторинг состояния дорог и улиц. Наряды милиции готовы к оперативному реагированию и оказанию помощи гражданам. «Если вы оказались в затруднительной ситуации на дороге, сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом», — подчеркнули правоохранители.