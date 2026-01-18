Следователи проводят проверку по факту гибели четырех человек при пожаре в могилевском районе, сообщили БЕЛТА в СК.

Ранее сообщалось, что вечером 17 января в деревне Большое Хоново при пожаре погибли четыре человека.

«Предварительно, среди погибших — 65-летний мужчина, его дочери (29 и 33 года), а также 30-летний житель соседней деревни. Еще одна женщина, 61-летняя хозяйка дома, сумела самостоятельно выбраться из горящей постройки», — рассказали в СК.

По предварительным данным следствия, накануне в доме проходило застолье по случаю возвращения знакомого дочерей, недавно приехавшего с заработков. В день трагедии погибшие приобрели в местном магазине спиртные напитки и свечи — электричество в доме было отключено за неуплату.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем проведен осмотр, зафиксирована следовая картина, назначено проведение ряда экспертных исследований. По одной из рассматриваемых версий, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Все обстоятельства будут установлены Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим трагедии.

На месте происшествия работали судебные эксперты управления ГКСЭ по Могилевской области. «Судебными экспертами будет проведен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинские», — добавили в пресс-службе ГКСЭ.