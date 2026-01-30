Зима в разгаре, и на крышах копится не просто снег, а серьезная угроза. Вес снега и наледь могут повредить кровлю, водостоки, балконы и даже стать причиной травм.
Что делать?
- Регулярно очищайте плоские крыши, козырьки и балконы, не дожидаясь оттепели
- Проверяйте состояние кровли и несущих элементов
- Соблюдайте технику безопасности! Не работайте в одиночку в опасных местах
- Для сложных и высоких объектов лучше вызвать профессионалов с альпинистским снаряжением и опытом.
Не рискуйте жизнью и имуществом. Позаботьтесь о безопасности своевременно!