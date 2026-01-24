Женщины в аграрном секторе, как и в других отраслях, демонстрируют профессионализм и преданность делу. Они занимают руководящие посты, трудятся на фермах, зерноскладах, в полях.

История экономиста ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Маи Евсеенко прочно связана с агрогородком Пенчин, в котором она родилась. В школе больше всего любила математику, ей нравилось решать сложные примеры и задачи. И это неудивительно, ведь ее мама в свое время работала в хозяйстве главным экономистом, а также бухгалтером. Дальнейший путь дочери был предопределен, и она поступила в Гомельский аграрно-экономический колледж на бухгалтера. На этом наша героиня решила не останавливаться. И уже работая в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», получила высшее образование в Белорусском государственном экономическом университете.

В 2019 году руководство сельхозпредприятия предложило Мае Владимировне должность экономиста, и она, долго не раздумывая, согласилась. «Моя работа требует особого внимания, – уточнила специалист. – Если ошибусь, работник может не получить заработную плату в полной мере. На экономистах лежит большая ответственность. Помимо этого, мы учитываем расход и экономию топлива, устанавливаем расценки и надбавки, анализируем показатели себестоимости, средней зарплаты, снижения либо роста объемов производства, планируем и прогнозируем.

У Маи Владимировны есть и общественная нагрузка: она является председателем первичной профсоюзной организации. Участвует в решении вопросов, с которыми к ней обращаются работники, а также вместе с руководством сельхозпредприятия чествует передовиков производства. Ее деятельность не остается незамеченной. Например, в 2023 году за многолетний добросовестный труд в профсоюзных органах, активную работу по защите трудовых, социально-экономических прав и законных интересов работников агропромышленного комплекса ей была объявлена благодарность районного комитета профсоюза работников АПК, а в 2024-м она была отмечена благодарственным письмом Гомельского областного комитета профсоюза работников АПК.

– Я занимаюсь профсоюзными делами, потому что мне нравится помогать людям. Тематика обращений самая разная – от консультаций до практической поддержки, – рассказывает Мая Владимировна. – Если вижу, что вопрос не в моей компетенции, не составляет труда связаться с руководством сельхозпредприятия или с председателем районной профсоюзной организации работников АПК. Искренне радуюсь, если смогла помочь человеку.

Мая Евсеенко – натура творческая. Ее дом всегда выглядит ухоженным, но особенно он хорош в новогодне-рождественские праздники, когда украшен гирляндами. К слову, в 2024 году в районном смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, учреждений, организаций, частных домовладений, сельских населенных пунктов в номинации «Лучшее новогоднее оформление частного домовладения» Мая Евсеенко была отмечена благодарственным письмом райисполкома.

Она держит небольшое домашнее хозяйство, выращивает различные культуры на приусадебном участке.

Нужно сказать, что в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» трудится и отец нашей героини, Владимир Николаевич: сельхозпредприятию отдал более 30 лет, 20 из которых работает заведующим зерноскладом. Продолжат ли трудовую династию ее дети – покажет время.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора