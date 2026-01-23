Как показывает статистика, детская шалость с огнем нередко становится причиной возникновения пожаров. В связи с этим профилактика и обучение детей правилам безопасности — важная задача, стоящая перед работниками МЧС. Так, в ряде детских садов района прошли профилактические мероприятия, организованные спасателями Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС. В ходе занятий детям рассказали о правилах поведения как в домашних условиях, так и на улице, объяснили, что делать в случае возникновения пожара, как правильно вызывать экстренные службы. Напомнили номера телефонов, по которым можно получить помощь.

Особое внимание было уделено опасностям, связанным с игрой с огнем, ведь даже маленькая искорка может привести к серьезному пожару, а также с играми с мелкими и острыми предметами, которые могут причинить вред.

По окончании занятий всем участникам были вручены буклеты «Безопасное детство», содержащие важные рекомендации и советы по обеспечению безопасности. Эти материалы помогут детям и их родителям лучше понять, как избежать опасных ситуаций.

Важно помнить, что безопасность — это не только задача спасателей, но и обязанность каждого родителя. Обсуждайте с детьми правила поведения в различных ситуациях, учите их быть внимательными и осторожными. Только совместными усилиями мы сможем создать безопасную среду для наших детей и предотвратить трагедии.

Буда-Кошелевский РОЧС