В связи с неблагоприятными погодными условиями и обильными снегопадами КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» предлагает принять участие в акции «Расчистим двор вместе!» по расчистке придомовых территорий и стоянок для автомобилей.
Необходимый инвентарь можно получить по адресу:
г. Буда-Кошелево, микрорайон Восточный, 2.
Уважаемые жители города Буда-Кошелево!
