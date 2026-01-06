В связи с неблагоприятными погодными условиями и обильными снегопадами КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» предлагает принять участие в акции «Расчистим двор вместе!» по расчистке придомовых территорий и стоянок для автомобилей.

Необходимый инвентарь можно получить по адресу:

г. Буда-Кошелево, микрорайон Восточный, 2.