Совмином внесены изменения в перечень продукции, которой в 2025 году присвоен Государственный знак качества. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на телеграм-канал Правительства.





Отмечается, что Государственный знак качества в 2025 году дополнен следующими товарами:

— мороженое пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике «1962» массовой долей жира в молочной части продукта 12 % от ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»;

— продукт из мяса индейки «Рулет Мясной орех из индейки» копчено-вареный высшего сорта охлажденный от ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»;

— шоколад молочный «Любимая Аленка» (СОАО «Коммунарка»);

— качели садовые «Александрия» (ОАО «Ольса»);

— плед умягченный полульняной от РУПТП «Оршанский льнокомбинат»;

— дизельный двигатель MMZ-3LD (ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»);

— кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 6-330 кВ (ООО «Производственное объединение «Энергокомплект»);

— легковой автомобиль марки «BELGEE» модели X50 (СЗАО «БЕЛДЖИ»);

— машина для внесения пылевидных химмелиорантов МШХ-9 (ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;

— погрузчик универсальный «AMKODOR W500C» (ООО «АМКОДОР-МАШ» — управляющая компания холдинга»).

sb.by