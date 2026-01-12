В Беларуси из-за резкого похолодания усилен контроль за работой объектов электросетевого комплекса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

С 12 января отмечается поступление в Беларусь холодных арктических воздушных масс с севера Европы и понижение температурного фона. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 15-24 градусов, местами прогнозируется до 28 градусов. «Энергоснабжающие организации переведены в режим повышенной готовности. Усилен контроль за работой оборудования подстанций и линиями электропередачи, подготовлены резервные источники электроснабжения. К ликвидации возможных технологических нарушений готовы 673 аварийно-восстановительные бригады общей численностью около 2,5 тыс. человек. Они укомплектованы необходимыми средствами защиты, инструментами, спецтехникой», — рассказали в Минэнерго.

Для поддержания комфортного температурного режима в жилфонде в условиях сильных морозов повышена температура в теплосетях страны. Регулирование отпускаемого тепла обеспечивается за счет изменения температуры теплоносителя и его объема с учетом краткосрочных прогнозов погоды в каждом регионе. Ведется постоянный мониторинг за работой тепловых сетей, увеличено количество их обходов.

Налажено постоянное взаимодействие с подразделениями МЧС, местными органами власти, службами Белгидромета.