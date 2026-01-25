В январе ЕРИП запустил сервис Мой QR, который позволяет существенно упростить переводы для самозанятых и физлиц.

«В настоящее время любое физическое лицо может совершить перевод через ЕРИП. Чтобы этот процесс был более удобным и быстрым, в январе ЕРИП ввел в эксплуатацию новый сервис – Мой QR. Перевод денежных средств через него бесплатный», – рассказал начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Антон Подрез.

Достаточно сгенерировать на сайте raschet.by QR-код и показать или переслать его плательщику.

«Все, что надо сделать, – это зайти на сайт ЕРИП, выбрать банк, в котором вы обслуживаетесь, ввести соответствующий идентификатор и сгенерировать QR-код. После этого QR-код можно распечатать, в виде гиперссылки отправить через мессенджер», – пояснил представитель Нацбанка.

По его словам, сервис будет востребован и у самозанятых. В дальнейшем сервис будет доработан, в том числе для совершения внутрибанковских платежей.

«Являясь клиентом одного и того же банка, физические лица и самозанятые смогут переводить денежные средства в рамках одного банка», – отметил Антон Подрез.

myfin.by