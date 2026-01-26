С 1 февраля в Беларуси увеличится пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом I группы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

При уходе за одним нетрудоспособным размер пособия составит 100% бюджета прожиточного минимума (БПМ), что с 1 февраля равно Br496,96. Если же уход осуществляется за двумя и более нетрудоспособными, пособие составит 120% БПМ, или Br596,35.

В Минтруда напомнили, что для назначения пособия необходимо обратиться в службу «одно окно» местного органа власти или в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства лица, нуждающегося в уходе.

Также было отмечено, что в данном случае возможно совмещение работы с получением пособия. Это касается родителей, детей, супругов и опекунов (попечителей) инвалидов I группы или лиц старше 80 лет, если они работают по трудовому договору на условиях неполного рабочего времени (не более половины нормальной продолжительности рабочего времени) или зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, при этом не осуществляя деятельность в связи с прекращением деятельности или приостановкой своей деятельности.

Для подачи нужны заявление, документ, удостоверяющий личность, трудовая книжка заявителя, медицинская справка о состоянии здоровья заявителя, подтверждающая отсутствие психиатрического и наркологического учета, заключение врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в постоянном уходе.

Пособие по уходу назначается со дня подачи заявления