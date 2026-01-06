Активисты районного общественного объединения «Патриоты Беларуси», благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко, иерей Александр Асадчий, представители партии ЛДПБ вручили подарки, подготовленные специально для пациентов больницы. Теплые слова поздравлений сопровождались пожеланиями здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. Атмосфера встречи была наполнена искренностью и душевным теплом: улыбки, благодарные взгляды и радость от общения стали главным итогом акции.

Фото из архива участников